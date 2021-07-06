GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 3 dönüm örtü yandı.

Hürriyet Mahallesi Kurtini mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Yangına,2 arasöz,1 ilkyardım aracı, itfaiye ekipleri ve belediye su araçlarıyla müdahale edilen örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Polisin çevre güvenliği aldığı yangında 3 dönüm örtü yanarken ağaçlar zarar gördü.