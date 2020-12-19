Son dakika haberleri: Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü (1)
19.12.2020 08:26
Son dakika haberler... GAZİANTEP'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı.
GAZİANTEP'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, 8 hasta hayatını kaybetti.
Mücahitler Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sabahın erken saatlerinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi.
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Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -
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