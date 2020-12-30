Son dakika haberi | Gaziantep'te pandemiden etkilenen 286 esnafa maddi destek verildi
30.12.2020 16:37
Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 11 meslek grubundan 286 esnafa 1000'er lira maddi destekte bulunuldu.
Gaziantep'in İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 11 meslek grubundan 286 esnafa 1000'er lira maddi destekte bulunuldu.
İslahiye Kaymakamlığı SYDV, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifince tespit edilen ve müracaatları değerlendirilen küçük ölçekli değişik meslek gruplarından 286 esnafa Kovid-19 salgınının oluşturduğu etkilerin azaltılması amacıyla nakdi destek verdi.
Bu kapsamda, çeşitli meslek gruplarından esnaflara personel ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1000'er lira nakit para desteğinde bulunuldu.
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