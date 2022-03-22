Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı

22.03.2022 15:36
Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde sürücüler ile yayaların dikkatsizliği yüzünden yaşanan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde sürücüler ile yayaların dikkatsizliği yüzünden yaşanan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalar pes dedirtti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde Mart ayında yaşanan 20 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur. Kurallara uy, yaşamını koru" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda can kaybı yaşanmadı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika


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