Son dakika! Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralarda - Son Dakika

Gaziantep'te pes dedirten kazalar kameralarda

GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde sürücüler ile yayaların dikkatsizliği yüzünden yaşanan 14 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına anbean yansıyan bazı kazalar pes dedirtti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde son haftalarda yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır. Yayaya yol verelim saygılı olalım. Dikkat, sabır, kural. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

14 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyet, kent merkezindeki GATEM Kavşağı, Üniversite Bulvarı, Fatih Mahallesi, Şahintepe Mahallesi, Pancarlı Mahallesi, Yeşilvadi Yolu, Rasaf Yolu, Havalimanı Yolu, Gazikent Mahallesi, Binevler Mahallesi, Belkıs Mahallesi, Çıksorut Mahallesi ve Merveşehir Mahallesi meydana gelen 14 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlalleri ile motosiklet kazaları ve zincirleme kazalar dikkat çekti.