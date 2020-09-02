Son dakika haberi... Gaziantep'te 'Plazma Bağış Töreni' düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'te 'Plazma Bağış Töreni' düzenlendi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanıp gördükleri tedavi sayesinde iyileşen belediye personelleri için 'Plazma Bağış Töreni? düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bahçesinde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Pr. Dr. Nihat Yıldırım ve belediye personelleri katıldı. Koronavirüs'ün kısa süre içerisinde küresel bir enfeksiyona dönüşmesi nedeniyle salgın tehdidine karşı geliştirilen tedavi yöntemleri arasında hayati öneme sahip olan immün plazma bağışı için virüsü yenen 45 Büyükşehir Belediye personeli, kan bağışı yaptı. Protokolde yer alan Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Pr. Dr. Nihat Yıldırım, gerçekleştirilen bağış töreni için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür plaketi verdi. Törende, iyileşen hastanın immün plazma tedavisi için 3 aylık bir sürede 8 kez kan bağışında bulunabileceği belirtildi.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK

Bağış töreniyle Türkiye'ye ve dünyaya çok özel bir ses verdiklerini belirten, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya, 100 yıl önce İspanya böyle bir salgını görmüş ve 50 milyon insanın hayatına mal olmuş. Şimdi ise100 yıl sonra hayatımızı, yaşam alışkanlıklarımızı etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bütün önceliklerimiz değişti. Ama Türkiye salgın başlar başlamaz, bilim kurulunu oluşturarak erken önlemlerini birer birer aldı. Böylelikle pozitif ayrıştık. Bizim en önemli gücümüz, sosyal güvenlik kapsamında vatandaşa verdiğimiz ücretsiz sağlık hizmetidir. Ayrıca merkezi yönetimin yayınladığı genelgelerin yerel yönetimlerce iyi koordinasyonla hayata geçirilmesi de bizi salgında başarıya götüren bir diğer etmendir. Biz, büyükşehir olarak valimizin liderliğinde 2 milyon insanın canı bize emanet anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştık. Bunların şahidi siz belediye personellerimizdir. Ramazan boyunca 200 bin haneye ulaşıldı. Dezenfektandan maske üretimine evlere kapı kapı dolaşarak dağıttık. Dünyaya örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Dayanışmamız her yerde duyuldu. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Bizim insani değerlerimiz, bize bunu emrediyor. Kardeşlik hukuku böyle bir şeydir. Şu an hastanede salgından dolayı ağır bir tedavi süreci geçiren insanlar, bizim kardeşimiz, annemiz veya babamız olabilir. Bugün bu hassasiyete dayanarak buraya geldiniz. Gönüllüsünüz. Bu şehrin en fedakar kurumunun en fedakar insanlarısınız. Sizlerle gurur ve onur duyuyoruz. 'Virüs Kazanmasın, İyilik kazansın', 'Virüs yayılmayacak, iyilik yayılacak' diyoruz? dedi.

Programın sonunda immün plazma bağışı yapmak isteyen vatandaşların, Kızılay Kan Bağış hattı 168'i arayarak plazma bağışı hakkında bilgi alıp kan bağışını gerçekleştirebileceği vurgulandı.