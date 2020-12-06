Son dakika haberi: Gaziantep'te polisin kısıtlama denetimi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Gaziantep'te polisin kısıtlama denetimi sürüyor
06.12.2020 12:08
Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Gaziantep'te polis ekiplerinin dışarıya çıkan vatandaşlara yönelik denetimleri devam etti.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Gaziantep'te polis ekiplerinin dışarıya çıkan vatandaşlara yönelik denetimleri devam etti.
Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddelerinde, polis ekipleri kısıtlamaya uyulması için denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti. Sessizliğin hakim olduğu kentte, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde caddeler sessizliğe büründü. Öte yandan kısıtlamanın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildiği belirtildi.
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