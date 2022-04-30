Son dakika haberi... Gaziantep'te ruhsatsız silah satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gaziantep'te ruhsatsız silah satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı

30.04.2022 16:18
Son dakika haberi... Gaziantep'te ruhsatsız silah satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te av bayisinde ruhsatsız silah satılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te av bayisinde ruhsatsız silah satılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı bilgisi üzerine iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede ruhsatsız 10 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Ruhsatsız Silah, Gaziantep, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te ruhsatsız silah satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika


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