Son dakika haberi... Gaziantep'te 'sahte altın' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kentteki kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eşkalini belirlediği ve ismi açıklanmayan 5 kişiyi, sahte 741 adet tam, yarım ve çeyrek altınla yakaladı. Şüphelilerin yanında ayrıca 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar ve 1 hassas terazi de ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.