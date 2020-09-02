Son dakika haberi... Gaziantep'te sahte altın operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen sahte altın operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcu atölyesine sahte altın basıldığını, bunların kentte ve çevre illerde piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Atölyeye operasyon düzenleyen ekipler, altın basmaya yetkili darphanede sahte çeyrek, yarım, tüm ve reşat altın imal edildiğini belirledi.

Yapılan aramada ise 34,5 gram hurda, 84,35 gram has ve 412,05 gram külçe altın, 864,13 gram iki parça halinde aktar altın, 32 baskıya hazır lira altın, 91 baskıya hazır çeyrek altın, 7 basılmış tam ve 3 basılmış çeyrek altın, 118 gramlık basılmamış 2,5'lik ve 13 basılmış 1 gramlık altın, 1 baskıya hazır ve 1 basılmış reşat altın, altın yapımında kullanılan kalıp ve makineler ile teçhizat ele geçirildi.

Ekipler, atölyeyi mühürleyerek kapattı.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.