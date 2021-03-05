Son dakika haberi: Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
05.03.2021 21:39
Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Narlıtepe Mahallesi 56. nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi mahallede karşılaştı. İki arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli husumetlisi A.D. 'ye tabancayla ateş etti. Kasığından yaralanan A.D. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. A.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
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