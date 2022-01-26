Son dakika haberi: Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te 2 arkadaş yolda yürüdükleri sırada aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısında yaralandı. Yaralı gençlerden biri, yakınlarının evine girerek polislerden saklanırken, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet D. ile Bozan A. birlikte yolda yürüdükleri esnada husumetli oldukları şahıs ile karşılaştı. Sokak ortasında başlayan tartışma esnasında tabancasını çıkaran şahıs, 2 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 2 arkadaş ayaklarında yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı halde eve saklandı

Yaralı Muhammet D., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken diğer yaralı Bozan A. olay yerindeki bir yakınının evine girerek saklandı. Yaralı gencin durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi polisten kaçan Bozan A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı iki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP