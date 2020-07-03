Son dakika haberi! Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Bakan Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise 900 lira ceza kesti. Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.

'LÜTFEN BÜTÇENİZİ, KENDİNİZİ VE ŞEHRİMİZİ DÜŞÜNÜN'

Bir haftada yazılan cezalara dikkat çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İlimizde, son 7 gün içerisinde sosyal mesafeye uymayan ya da nizami maske kullanmayan 10 bin 965 kişiye 11 milyon 179 bin 647 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen bütçenizi, kendinizi ve şehrimizi düşünerek kurallara uyalım" diyerek uyarıda bulundu.


Fahrettin Koca, Diyarbakır, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

Son Dakika

16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 14:15 Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 12:06 Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]