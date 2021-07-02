Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. ile yanında bulunan H.A. ağır yaralandı.

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