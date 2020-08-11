Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 287 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:01

Kaynak: AA

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