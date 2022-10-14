Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

14.10.2022 15:32
Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 zanlı ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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