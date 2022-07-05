Adreslerde yapılan aramada, 115 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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