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Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

05.11.2021 11:49
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 300 gram esrar, 265 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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