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Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

08.01.2022 12:00
Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.B., M.B., K.U., M.T. ve O.B. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli 5 şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - GAZİANTEP

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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