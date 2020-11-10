Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
10.11.2020 16:19
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 7 şahıs üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçiren polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor