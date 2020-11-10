Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 7 şahıs üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçiren polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.