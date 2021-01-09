Son dakika haberi: Gaziantep'te yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gaziantep'te yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
09.01.2021 14:43
Son dakika habere göre Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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