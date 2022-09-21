GAZİANTEP'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 15 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 15 GÖZALTI

21.09.2022 09:28

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynanmasının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, savcılık kararıyla kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda; 5 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 cep telefonu, 6 hard disk, 3 dizüstü bilgisayar, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası ve yasa dışı bahisle ilgili kişilerin bilgilerinin bulunduğu ajanda ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynatan ve oynadığı belirlenen, ismi açıklanmayan 15 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 15 GÖZALTI - Son Dakika

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