Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

11.10.2022 19:51

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda; 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamalarıyla 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Çilingire kapı açtırılarak girilen evde polis ekipleri tarafından çok miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 15'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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