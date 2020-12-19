Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu belirterek, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Olayda vefat sayının 9 olduğunu açıklayan Koca, yangından etkilenen diğer hastaların 112 acil ekipleri tarafından civar hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Koca, olayı yakından takip ettiklerini aktardı.