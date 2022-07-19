Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

19.07.2022 00:33
Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Son dakika haberler: Gaziantep'teki orman yangını tüm kurumların aynı anda harekete geçmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki orman yangını tüm kurumların aynı anda harekete geçmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Gaziantep'te bugün 14.40 sıralarında çıkan orman yangını ihbarının ardından emniyet, jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri başta olmak üzere tüm kurumların hızla harekete geçerek, alevlere müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın ile birlikte onlarca itfaiye aracı, TOMA ile birlikte yüzlerce itfaiye eri, polis, jandarma, orman görevlisi aynı anda harekete geçti. Söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerin yanı sıra 3 adet uçak da eşlik etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 adet söndürme uçağı, ihbarın ardından Adana'dan havalanarak, Gaziantep'teki yangına müdahale etti.

Rüzgar ve aşırı sıcaklara rağmen ekipler 1 saatte alevlerin önünü keserek, kontrol altına almayı başardı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangının kontrol altına alındığını duyuran Vali Gül, "İlk ihbarı saat 14.40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektar yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep'te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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