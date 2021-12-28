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Son dakika... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika

Son dakika... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında

28.12.2021 17:16

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Kamil Ocak ile Kıbrıs caddelerinin kesiştiği noktada hızla gelen bir otomobilin yan yoldan gelen otomobile çarpması, Osman Gazi Mahallesi'nde de yasak olmasına rağmen sola dönen otomobile tramvayın çarpması yer alıyor.

Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda kavşağın ortasından giden iki kişiye, GATEM Kavşağı'nda yine kavşağın ortasından giden yayaya, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise dikkatsizce yola çıkan kişiye otomobilin çarpması görüntülere yansıyor.

Hasara neden olan kazaların çoğunun, kurallara uyulmamasından kaynaklandığı aktarıldı.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda, "Trafikte olduğunuz her an, çevrenize karşı duyarlı ve sorumlu olduğunuzu unutmayın." mesajına yer verildi.

Son dakika... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında
Son dakika... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında
Son dakika... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında

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Trafik Kazaları, Gaziantep, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika


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