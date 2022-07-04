İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 928 gram metamfetamin, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin, 60 gram bonzai ve 4 hassas terazi geçirildi, 264 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 241'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama - Son Dakika

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