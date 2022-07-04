Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

04.07.2022 11:05
Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 928 gram metamfetamin, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin, 60 gram bonzai ve 4 hassas terazi geçirildi, 264 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 241'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama - Son Dakika

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