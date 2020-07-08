Son dakika haberi! Gaziantep Ticaret Borsası
Son dakika haberi... Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,50
|53,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|61,00
|61,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|72,00
|83,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,00
|150,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|133,00
|133,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|136,00
|140,00
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:53 Kaynak: AA
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