Son dakika haberi! Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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