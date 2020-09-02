Gaziosmanpaşa'da, 3 aylık Hatice Çark isimli bebek ailesiyle yaşadığı evde sabah saatlerinde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeninin üzerinde darp izleri olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa, Şehit Cengiz Topel Caddesindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Çark ailesi, 3 aylık bebekleri Hatice Çark'ı yatağında hareketsiz halde bulunca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 3 aylık bebek Hatice Çark'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Hatice Çark'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu iddia edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Hatice Çark'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hatice bebeğin cansız bedeni cenaze aracına taşındığı sırada, bebeğin ailesi ile basın mensupları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik polisin ve çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.