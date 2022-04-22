Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera - Son Dakika
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Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera

22.04.2022 12:39
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİOSMANPAŞA'da dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da dün aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIYaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir grup gencin iş yerine saldırmaya çaldığı, çevredeki kişilerin engellemeye çalıştığı, ardından iş yerine giren kişilerin kavga ettiği, daha sonra bir kişinin yaralı olarak iş yerinden çıktığı görülüyor.


Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera
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Son dakika haber! 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada Son dakika haber! 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamera - Son Dakika


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