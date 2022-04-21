Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi

21.04.2022 09:07

Son dakika haber... İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Gaziosmanpaşa, Hürriyet, İstanbul, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi - Son Dakika
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