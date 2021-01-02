Son dakika haberi! Gaziosmanpaşa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlendiği belirtilen kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlendiği belirtilen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 804 numaralı sokakta 4 katlı bir binanın üst katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk belirlemeye göre elektrikli sobanın devrilmesiyle halının tutuşması sonucu çıkan küçük çaplı yangına müdahale etti. Anne ve oğlunun yaşadığı eve giren sağlık ekipleri, yangının çıktığı odada hareketsiz yatan 26 yaşındaki Serhat Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Gaziosmanpaşa, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Gaziosmanpaşa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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