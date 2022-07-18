Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA - Son Dakika
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Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA

18.07.2022 09:30

Edinilen son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da, kaza sonrası yaşanan kavgada 2 kişi, otomobil sürücüsüne tahta parçaları ile saldırdı.

GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA

Emin YEŞİL - Ersan San İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da, kaza sonrası yaşanan kavgada 2 kişi, otomobil sürücüsüne tahta parçaları ile saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, iki kişinin bindiği motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yattı, iki kişi yere düştü. Otomobil sürücüsüne tepki gösteren motosikletteki kişiler, daha sonra sürücüyü darbetmek istedi. Kaldırımda bulunan tahta parçalarını alarak sürücüye saldırdılar. Otomobil sürücüsü de tahtayla saldıran kişilere karşılık verdi. Çevredekilerin araya girmesiyle yaşanan kavga son bulurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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