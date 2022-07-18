Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, iki kişinin bindiği motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yattı, iki kişi yere düştü. Otomobil sürücüsüne tepki gösteren motosikletteki kişiler, daha sonra sürücüyü darbetmek istedi. Kaldırımda bulunan tahta parçalarını alarak sürücüye saldırdılar. Otomobil sürücüsü de tahtayla saldıran kişilere karşılık verdi. Çevredekilerin araya girmesiyle yaşanan kavga son bulurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA - Son Dakika

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