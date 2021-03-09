Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın; 1' bebek 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın; 1' bebek 3 kişi kurtarıldı
09.03.2021 17:10
Son dakika gündem haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı.
GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katındaki dairelerinde mahsur kalan anne, bebeği ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katında mahsur kalan anne, bebeği ve çocuğu olmak üzere 3 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.Mahalle sakini Semra Dal, "Yangını gördüğümde dumanlar çok çıkıyordu. Alevleri görmedim ama dumanların çok çıktığını gördüm. Duman şiddetli çıkıyordu. Ben gördüğümde herkesi tek tek çıkarıyorlardı." diye konuştu.
- İstanbul
Son Dakika Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu