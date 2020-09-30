Son dakika haberi! Gaziosmanpaşa'da sele kapılan buzdolabının peşinden böyle koştu - Son Dakika

İSTANBUL'da şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından sokaklarda biriken sular sel etkisi yarattı. Gaziosmanpaşa'da suya kapılan buzdolabı sürüklenirken çarptığı araçlara zarar verdi. O anlar hem güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu yağışı birçok ilçede hayatı felç etti. Bazı yollarda biriken sular sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Birçok ilçede sokaklar yağmur suyuna teslim oldu. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde suya kapılan buzdolabı sürüklenirken 5 otomobile çarparak zarar verdi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, suya kapılan buzdolabının arkasından birinin koştuğu ancak buzdolabını yakalayamadığı görülüyor. Buzdolabı park halindeki otomobillere çarparak sürüklenmeye devam ediyor.Toptancı dükkanının sahibi Mehmet Özdemir , "Sağanak şeklinde yağmur yağıyordu. Bayağı hızlı yağmaya başladı. Aracımızı buraya yanaştırttık mal indirmek için. Bir anda yukarıdan gelen sel nedeniyle aracımız ve buzdolapları sele kapıldı. Arkadaşımız atladı hemen dolabın birini yakaladı ancak diğeri aşağıya doğru sürüklendi. 4-5 tane araca zarar verdi şuanda araç sahipleri burada. Hasarlarının karşılanmasını istiyorlar ben onlara söz verdim neyse zararları karşılayacağımı söyledim." diye konuştu.

"DOLAPLARIN PEŞİNE KOŞTUM YAKALAYAMADIM"Buzdolaplarını durdurmaya çalışan Berat Al, "Bir anda sağanak yağmur sonucu sel felaketi oldu. Rögar kapaklarından taşan suyla birlikte su geldi. Burada dolaplarımız duruyordu. Su çok kuvvetli olduğu için dolapları aşağıya kadar sürüklendi. Ben de dolapların bir tanesinin peşine koştum yakalamaya çalışsam da suyun şiddetiyle beraber çok hızlı gitti." dedi. Otomobili hasar gören Mehmet Bakır, "Sağanak yağış vardı biz de evden dışarı bakıyorduk. Sonra bir anda buraların taştığını gördük. Baktım buzdolabı aşağıya doğru geliyor arkadaş da peşinden gidiyor. Tutmaya çalıştı ama dolap benim araca çarptı. Ondan sekince diğer araca vurdu aşağıya doğru gitti ondan sonrasını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.