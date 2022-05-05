Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

05.05.2022 10:38
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon

GAZİOSMANPAŞA'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon düzenlendi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği yönünde ihbar aldı. Ekipler 28 Nisan Perşembe akşamı operasyon düzenledi. Ev sahibi Ö.K. gözaltına alındı.Evin bir odasının led ışıklar, alüminyum ve havalandırma düzenekleri ile uyuşturucu serasına çevrildiği görüldü. Evde 109 gram uyuşturucu madde, 48 gram uyuşturucu madde tohumu, 41 uyuşturucu hap, 12 fide, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ile 250 lira para ele geçirildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon - Son Dakika
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