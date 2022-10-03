Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada

03.10.2022 13:38
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada

Son dakika haber... İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün ara sokakta seyir ettiği esnada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün ara sokakta seyir ettiği esnada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı. Çarptıktan sonra otomobil sürücüsü geri manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılırken, saniyeler önce sokak ortasında oyun oynayan çocukların kazadan saniyeler ile kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan dönüş yapacağı esnada karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü geriye manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü araçtan indiği esnada otomobil sürücüsü oradan uzaklaştı. Taksi sürücüsünün ve vatandaşların arkasından koştuğu otomobilin sürücüsü ara sokaklara girerek bir süre sonra gözden kayboldu.

Oyun oynayan çocuklar saniyelerle kurtuldu

Ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada saniyeler ile felaketten dönüldü. Sokak ortasında oynayan 4 çocuğun ise feci kazadan sadece saniyeler öncesinde olay yerinden ayrılmaları ise muhtemel bir felaketin önüne geçti.

O anlar kamerada

Kaza öncesi orada oynayan 4 çocuğun kazadan saniyelerle kurtulması ve 2 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 çocuğun sokak ortasında sohbet ettikleri ve kazadan saniyeler öncesinde ayrılarak olay yerinden uzaklaştıkları ardından ise kazanın meydana geldiği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada - Son Dakika
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