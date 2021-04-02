Son dakika: GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de ünlü markaların taklit ürünün satışını ve üretimini yapan 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. 30 bin 566 adet taklit ürün ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Mart Çarşamba günü Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 28 çift satışa hazır ayakkabı, bin 428 çift satışa hazır terlik, 26 bin 110 yarı mamul ürün (ayakkabı sayası, etiket, amblem), 10 metre kumaş olmak üzere toplam 30 bin 566 adet taklit ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

- İstanbul