Son dakika haberi! Gazipaşa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Gazipaşa ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üreterek piyasa sürdüğü belirlenen şüpheli D.Y'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin aracında ve evinde yaptığı aramalarda 5 litre sahte içki, 23 şişe sahte içki, 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ve malzeme ele geçirdi.

Şüpheli D.Y, gözaltına alındı.