Son dakika haberi: Gazze'de Kovid-19 kısıtlamaları hafifletiliyor - Son Dakika

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilerek cami ve ilkokulların açılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, camilerin 10 Ocak Pazar sabahından itibaren cuma ve cumartesi günleri hariç ibadete açılacağını belirtti.

İlkokulların da kısa süre içinde eğitime başlayacağını kaydeden Bezm, Milli Eğitim Bakanlığının gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

Bezm ayrıca, cuma ve cumartesi günleri kapsamlı, diğer günlerde ise kısmi karantina uygulamasının devam ettiğini belirtti.

Bakanlık 23 Aralık'ta salgının yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında cuma ve cumartesi günleri kapsamlı, diğer günlerde ise kısmi karantina ilan etmiş, okul ve üniversitelerde de eğitime ara verilmesi kararı almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 416'ya, vaka sayısı da 44 bin 279'a ulaştı.