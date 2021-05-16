Son dakika haberi! Gazze'de ofisleri bombalanan gazeteciler, İsrail'in basına savaş açtığını belirtiyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Gazze'de ofisleri bombalanan gazeteciler, İsrail'in basına savaş açtığını belirtiyor

16.05.2021 12:25
Son dakika haberi! Gazze'de ofisleri bombalanan gazeteciler, İsrail'in basına savaş açtığını belirtiyor, System.String[]

Son dakika haberleri: İsrail tarafından Gazze'de yıkılan basın ofislerinin temsilcileri, Tel Aviv yönetiminin medya mensuplarına savaş açtığını, ihlallerini dünyaya duyuran tüm sesleri susturma politikası uyguladığını ifade ediyor.

İsrail tarafından Gazze'de yıkılan basın ofislerinin temsilcileri, Tel Aviv yönetiminin medya mensuplarına savaş açtığını, ihlallerini dünyaya duyuran tüm sesleri susturma politikası uyguladığını ifade ediyor.

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nde içinde ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulunmasından bir süre sonra savaş uçakları yüksek katlı binayı yerle bir etti.

Al Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti. Ayrıca Al Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

Doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ve konutların da bulunduğu binada Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti sağlayan kuleler de yer alıyordu.

Gazze'de ofisleri bulunan medya kuruluşlarının muhabirleri ve temsilcileri AA muhabirine binaya yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazetecilere açık bir tehdit"

Al Jazeera'nın Gazze muhabirlerinden Hişam Zakkut, basın ofislerinin bulunduğu binanın bombalanmasının Filistinli gazetecilere bir tehdit mesajı içerdiğini dile getirdi.

Zakkut, "Ofisimizin bulunduğu binayı ve basın bürolarının bulunduğu diğer binaları hedef almak, İsrail ordusundan Filistinli gazetecilere net bir mesaj ve açık bir tehdittir." dedi.

Gazze'deki bombalanma görüntüsünün tüm dünyaya nakledilmesinin İsrail'i zor durumda bıraktığını aktaran Zakkut, bombardımana rağmen Gazze'de, Filistin topraklarında ve İsrail'de olup biten gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Zakkut, İsrail istihbaratının, ekipmanları binadan çıkarmak için kendilerine yeterli zaman vermeyi reddettiğini söyleyerek, şunları aktardı:

"Binayı tahliye etmemiz için uyarı yapıldığında, bazı arkadaşlarımız canlı yayına bağlı halde binayı terk etmek zorunda kaldı. Ekipmanlarımızı dahi alamadık. Ama buna rağmen olayları veriyoruz ve gerçeği anlatmamıza engel olamayacaklar, devam edeceğiz."

"Herkes hedef alınmadan önce binadan ayrılmak için koşuyordu"

AP muhabiri Faris el-Gul da İsrail'in "coğrafi koordinatlar" hakkındaki bilgisine rağmen ajansın ofisinin bulunduğu binayı hedef almasına şaşırdığını ifade etti.

Binanın hedef alınacağı bilgisinin geldiği ve tahliyenin başladığı ilk dakikanın şok edici ve dehşet verici olduğunu söyleyen Gul, "Herkes hedef alınmadan önce binadan ayrılmak için çığlık atıyor ve koşuyordu." diye konuştu.

Gul, İsrail'in binanın boşaltması için verdiği sürenin, medya çalışanlarına kişisel araç ve gereçlerini ve belgeleri kurtarmalarına imkan vermediğini aktararak, "Zaman çok kısıtlıydı. Endişeli ve tedirgin haldeydik. O anda kurtarılması gereken en önemli şeyler dışında her şeyden vazgeçtik." ifadelerini kullandı.

Binanın vurulacağını duyunca Gazze Şeridi'nin dışında yaşayan eşi, kızı ve dostlarından gelen hediye ve bazı anıları kurtarmanın aklına geldiğini söyleyen Gul ancak onları da kurtaramadığını dile getirdi.

"İsrail, Gazze'nin sesini engellemeye çalışıyor"

El-Meyadin Medya Şirketi Müdürü Mervan el-Gul da yerel ve uluslararası medya kuruluşlarını hedef almak suretiyle İsrail'in "terörizm" politikasını uyguladığını belirterek, "İsrail, basın mensuplarına savaş açtı." dedi.

Şirketinin, foto muhabirliği ve habercilik alanında medya hizmetleri verdiğini aktaran Gul, binanın tamamının sivil konut, medya ve sendika bürolarını içerdiğini ve herhangi bir askeri amaçla kullanılmadığına dikkati çekti.

İsrail'in bu şekilde "Gazze Şeridi'nin ses ve görüntüsünü engellemeye" çalıştığını vurgulayan Gul, çatışmalar sırasında gazetecilerin korunmasını sağlayan uluslararası norm ve yasaları ihlal eden İsrail politikasını herkesin reddetmesi gerektiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre kendi zararlarının 20 bin dolar civarında olduğunu söyleyen Gul, İsrail'in basın kuruluşlarına tahliye için verdiği sürenin kısa olduğunu ve pahalı ekipman ve cihazları tahliye etmelerine izin verilmediğini belirtti.

Gul, "İsrail hedefine ve terörüne" rağmen şirketinin hizmetlerini sunmaya devam edeceğini söyledi.

"Gazze'deki tüm medya araçları hedef haline geldi"

Özel medya kuruluşu Esirler Radyosu Müdürü Rabah Merzuk da binanın vurulmasının suç eylemi olduğunu belirtti.

Radyonun Filistin halkının acılarını ve beklentilerini, İsrail'in özellikle Filistinli tutuklulara karşı ihlallerini yansıttığını aktaran Merzuk, "İsrail'in, ihlallerini dünyaya duyuran ve Filistinlilerin gerçeğini yansıtan sesleri susturma politikası olduğu açık." diye konuştu.

Merzuk, "Gazze'deki yerli, yabancı, uluslararası tüm medya organları hedef haline geldi. Bugün Filistin halkının yanında duran herkes hedefe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Radyonun toparlanacağını ve yakında yeniden yayına başlayacağını aktaran Merzuk, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarına yönelik ihlalleri belgeleyen tüm kurumlara İsrail'in özellikle Filistinli habercileri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguluyoruz."

İsrail, Medya, Savaş, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gazze'de ofisleri bombalanan gazeteciler, İsrail'in basına savaş açtığını belirtiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek         
11:58
Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı         
11:43
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Gazze'de ofisleri bombalanan gazeteciler, İsrail'in basına savaş açtığını belirtiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement