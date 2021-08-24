Son dakika haberi! Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı - Son Dakika

Gazze'deki hükümet, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın gölgesinde salgının yayılmasını engellemek için bir dizi yeni önlemi onayladı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, salgın karşısında Hükümet Çalışmalarını İzleme Komitesi tarafından onaylanan bir dizi önleme ilişkin açıklama yaptı.

Yeni tedbirlerin, aşılanma ve önlem alma temelli olduğuna dikkati çeken Bezm, memurların ve özel sektörde hizmet verenlerin tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanmasını; aksi durumda haklarında yasal işlem başlatılmasını öngören kararın onaylandığını aktardı.

Hükümete bağlı Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf ise uzman ekiplerin, lise 10. sınıftan 12. sınıfa kadarki öğrencilerin aşılanması işlemine başlayacağını söyledi.

Maruf, Kovid-19 aşısının yaptırılması ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiği yönündeki kamuoyu çağrısını yineledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ve Delta varyantının tespitinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgının üçüncü dalgasına girildiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 1126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 123 bine ulaşırken, 116 bini aşkın kişi hastalığı atlattı.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuş ve Batı Şeria ile Kudüs'ün banliyölerinde Kovid-19'un dördüncü dalgasına girildiğine ilişkin ciddi endişelerinin olduğunu belirtmişti.