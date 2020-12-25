Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor

25.12.2020 13:21

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'nde halk, işsizlik ve yoksulluğun yanı sıra koronavirüs salgını ile sel felaketinin ağır sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor.

İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'nde halk, işsizlik ve yoksulluğun yanı sıra koronavirüs salgını ile sel felaketinin ağır sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde halk, bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazlarının yanına kurdukları derme çatma barakalar ve naylon çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nin Beyt Lahye kentinde yaşayan ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanan sel baskınlarından olumsuz etkilenen binlerce Filistinli'den biri olan Umm Muhammed El-Meliha isimli anne, kızını gece uyuduğu yerde sular içinde bulduğunu ifade ederek çaresizliğini dile getirdi.

"Kızımı yattığı yerde sular içinde buldum"

Kış aylarını geçirdikleri derme çatma barakaların yoğun yağışlar sırasında sular içinde kaldığını gözyaşlarıyla anlatan El-Meliha, "Tam 12 senedir evliyim ama bu haldeyiz ve rahat yüzü görmedik. Evimiz ev değil bir kuyuda yaşasak bundan daha iyi olurdu. Geçen ay bir gece kızımı yattığı yerde sular içinde buldum. Saçları, yatağı sular içindeydi. Bir de baktım çatıdan sular sızıyor. O sırada, 'Allah'ım ben nereye gidebilirim?' dedim. Bu evde oturuyoruz ama burada herhangi bir kimsenin yaşaması çok zor. Sadece bir oda işte, her yerden su damlıyor. Naylon muşambalar, yerler hep su içinde kalıyor. Kime derdimizi anlatabiliriz ki? İnsanlar bu durumumuzu görsünler. Rızk Allah'tandır. Ama işte bu haldeyiz, çocuklarım da var. Sizler de Allah için yardım edin. Allah sizleri de belalardan musibetler korusun, sizlere de ferahlık versin." dedi.

Diğer bir bölge sakini olan Umm Yusuf Ermilet de yaşadığı sıkıntıları "Allah için ne anlatayım, sizler de durumu görüyorsunuz. Burada mutfaktayım, gaz yok. Odanın çatısından da sular akıyor. Ne yapabilirim ki? Zor durumdayız. Her şey Allah'tan, O bizimledir." sözleri ile anlattı.

"Gazzeliler adeta ölüme terkedildi"

Bölgede yaşanan insani krize ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF'in Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai, İsrail'in dünyayla bağını kopardığı Gazze Şeridi'nin bu kış mevsimine de kuşatma altında girdiğini belirtti.

İsrail'in 2014 yılındaki son Gazze operasyonunda 2 binden fazla sivilin can verdiğini ve 17 bin evin tamamen yıkıldığını hatırlatan Raai, "İsrail saldırılarına daha sonra da aralıksız devam etti. Su kuyuları ve yakacak odun ihtiyacının karşılandığı araziler bombalandı. Aralıksız devam eden kuşatma da düşünüldüğünde, Gazzeliler adeta ölüme terkedildi. Filistinliler evlerinin enkazı başına kurdukları barakalarda yaşamak zorunda kaldı. Şimdi kış mevsiminin de gelmesiyle şartlar daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor
Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor
Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor
Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor

İşsizlik, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gazze halkı zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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