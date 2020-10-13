Son dakika haberi: Gazzeli genç imkansızlıklar içinde hurdalardan deniz bisikleti yaptı - Son Dakika

Filistinli genç Muhammed er-Radi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinayı, demir ve plastik hurdalardan deniz bisikleti yaparak değerlendirdi.

Gazze'nin kuzey kıyılarında bisikletinin sorunsuz çalışıp çalışmadığını görmek için test sürüşü yapan Radi, aslında küçüklüğünden bu yana yüzmekten ve denizden çok korkan biri olduğunu ifade ediyor.

Hurda parçaları, plastik su boruları ve iki varil kullanarak yaptığı deniz bisikletini yaklaşık bir haftada tamamlayan Filistinli genç, bisikletinin maliyetinin 100 ABD dolarını aşmadığını belirtiyor.

Deniz bisikleti için bahse girdiler

AA muhabirine konuşan Radi, yüzme ve dalışta iddialı bir akrabasıyla, yüzerek gideceğinden daha uzak mesafelere daha kısa sürede götürecek bir deniz aracı yapmak üzere bahse girmesinin ardından bu işe giriştiğini söyledi.

Çocukluğundan beri yüzmekten korkan 24 yaşındaki Filistinli, yaklaşık bir ay boyunca bisikletini nasıl yapacağını düşündüğünü, Kovid-19 salgını dolayısıyla getirilen karantina döneminde de Beyt Lahiya kasabasındaki atölyesinde deniz bisikletini yapmaya koyulduğunu ifade etti.

Radi, "Karantina döneminde atölye kapalıydı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu. Zamanımı atölyede bisikleti yapmakla geçirmek istedim." diye konuştu.

Maliyeti düşük deniz bisikleti

İşinin durması ve şu an gelir kaynağının olmaması nedeniyle maliyeti yüksek bir deniz bisikleti yapmak istemediğini kaydeden Radi, koronavirüs salgını, Filistin bölünmesi ve 14 yıldır süren İsrail ablukası sebebiyle ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade etti.

Bisikletin yapımında plastik ve demir parçaların yanı sıra hasarlı bir bisikletin dinamosunu ve direksiyonunu kullandığını söyleyen Radi, bisikletin dört denemeden geçtiğini, üzerinde bazı değişiklikler yaptığını ve böylece deniz bisikletinin su üzerinde kolaylıkla yol aldığını belirtti.

Yeni ve kullanılmamış malzemelerle bu bisikletin yapımının yaklaşık bin dolara mal olabileceğini aktaran Radi, eski malzemelerle yapılan bisikletin maliyetinin ise 100 dolardan az olduğunu kaydetti.

Mutluluk kaynağı oldu

Akrabasıyla girdiği iddiayı kazanarak bisikleti suda yürüttüğü ve deniz korkusuna karşı koyduğu için kendini çok mutlu hissettiğini ifade eden Radi, "Küçüklüğümden beri beni denizden uzaklaştıran korkumu muhtemelen yendim. Bu engeli bisikleti yaparak aştım." dedi.

Bisikletle insanlara faydalı olduğunu da söyleyen Gazzeli genç, denizde mahsur kalan 3 kişiye yardım ettiğini, bisiklete tutunan bu kişileri sahile götürdüğünü anlattı.