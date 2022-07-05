Son dakika haberi | GEBZE'DE BOYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | GEBZE'DE BOYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

05.07.2022 04:23
Son dakika haberi | GEBZE'DE BOYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 işçi yaralandı.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki boya ve tiner gibi kimyasal maddelerin üretiminin yapıldığı fabrikanın deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye İzmit, Körfez, Derince, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'dan da takviye ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında elinden ve yüzünden yaralanan işçi İbrahim Şentepe'ye sağıl ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GEBZE'DE BOYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | GEBZE'DE BOYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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