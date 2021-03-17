Manisa Barosu: Kocaeli'de öldürülen meslektaşımız Ersin Arslan için büyük üzüntü duyuyoruz - Son Dakika

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Kocaeli'de meslektaşları Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Manisa Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına basın açıklaması yapan Arslan, avukatların, davaların tarafı olarak görüldüğünü, Gebze'de yaşanan olayda da hasım bellenen 27 yaşındaki bir meslektaşlarının yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

Arslan, avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan tepkilerini dile getirdiklerini belirterek, "Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Alaşehir ve Soma Barosu üyesi avukatlar da ilçe adliyeleri önünde basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.