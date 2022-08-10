Kocaeli haberi: GEBZE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Kocaeli haberi: GEBZE'DE ORMAN YANGINI

10.08.2022 14:48

Kocaeli haberi: KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

HABER: Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA) -

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberi: GEBZE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haberi: GEBZE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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