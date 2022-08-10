KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberi: GEBZE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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