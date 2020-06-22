Son dakika haberi... GEBZESEM'de çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... GEBZESEM'de çalışmalar sürüyor

Son dakika haberine göre Gebze'de sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Son dakika haberi... GEBZESEM'de çalışmalar sürüyor, System.String[]

Gebze'de sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye yeni bir sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Yapımına hızla devam edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nin (GEBZESEM) blok çalışmaları hızla sürerken, yapının dış cephe mekanik taş kaplama taşıyıcı sistem imalatı da devam ediyor. Yapı, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek. Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde yapılan GEBZESEM, toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip. Yapının D blok temel imalatı tamamlanırken D-E blok betonarme imalatlarına devam ediliyor. B Blok alçı sıva imalatına devam eden ekipler, iç bölme duvar imalatlarını da son hızla sürdürüyor. Elektrik ve mekanik imalatları için koordinasyon yapılan ve imalatlarına başlanacak yapının dış cephe mekanik taş kaplama taşıyıcı sistem ile kaba sıva imalatına devam edilecek. C blok alt zemin kat duvar imalatlarını da tamamlayan ekipler, bazı blokların tabliye betonu döküldü.


Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.


Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... GEBZESEM'de çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor         
15:14
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı         
15:14
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak         
15:10
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz         
15:10
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin         
15:04
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar         
15:03
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu 100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu         
14:52
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti         
14:48
Edirne Keşan'da Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 17:25:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... GEBZESEM'de çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei