Son dakika haberi... GEÇ KALANLARI SINAVA MOTOSİKLETLİ POLİSLER YETİŞTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... GEÇ KALANLARI SINAVA MOTOSİKLETLİ POLİSLER YETİŞTİRDİ

18.09.2022 20:14

Son dakika haberler... ADAPAZARI'nda yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

ADAPAZARI'nda yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Adaylar, motosikletli polisler tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

Sakarya'da yeniden düzenlenen KPSS'ye girmek için adaylar sabah erken saatlerde yola çıktı. Sınav öncesinde kentte trafik yoğunluğu oluşurken, bazı adaylar ise sınava girecekleri yerlere geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, motosikletli polisler tarafından sınav yerlerine yetiştirildi.

YORUMLAR
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Yıldırım Kaya: KPSS'de Sorulan 6 Soru Herhangi Bir Yayınevinin Sorularıyla Aynı Mıdır, Değil Midir Yıldırım Kaya: KPSS'de Sorulan 6 Soru Herhangi Bir Yayınevinin Sorularıyla Aynı Mıdır, Değil Midir Van'da KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince okullara yetiştirildi Van'da KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince okullara yetiştirildi
Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... GEÇ KALANLARI SINAVA MOTOSİKLETLİ POLİSLER YETİŞTİRDİ - Son Dakika
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