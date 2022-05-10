Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

10.05.2022 09:17
Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

Son dakika habere göre Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arazideki elektrik trafosu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.

ÖLEN KİŞİDEN KİMLİK ÇIKMADI

Girdiği elektrik trafosu içerisinde elektrik akımına kapılması sonucu yanarak feci şekilde can veren kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ MAHALLEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahallede kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelirken, elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından elektrik kesintisi yaşayan mahallelere elektrik verildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

(Enes Şamil Gönenç - İHA)

Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

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Yangın, Polis, Trafo, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika


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